Демис Хассабис о DeepSeek: это была отличная инженерная разработка, но без научной новизны

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исполнительный директор Google DeepMind Демис Хассабис высказал мнение о модели ИИ стартапа DeepSeek из Ханчжоу на мероприятии Google в Париже, назвав её "лучшей работой" из Китая и "с впечатляющим результатом".

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ DeepSeek

Хассабис отметил, что DeepSeek демонстрирует отличную инженерную разработку, однако подчеркнул, что модель не представляет "реальных научных достижений" и опирается на известные методы в области ИИ. Он также добавил, что реакция на запуск DeepSeek была "слегка преувеличенной", пишет Quartz.

Выход модели DeepSeek-R1 вызвал падение акций технологических компаний по всему миру. В результате фьючерсы на Nasdaq, индекс Доу-Джонса и S&P 500 снизились. Акции Nvidia упали на 17%, что привело к убыткам почти в 600 миллиардов долларов — рекордный случай для американской компании. Появление более дешевых, но конкурентоспособных моделей DeepSeek вызвало вопросы о крупных расходах технологических компаний на ИИ-инфраструктуру и о том, насколько эффективен контроль за экспортом чипов в США.

Уточнения

DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу, основана и поддерживается китайским хедж-фондом High-Flyer.



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