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Самая низкая безработица среди экономик G20 в 2024 год была в России

1:38
Экономика

В 2024 году Россия продемонстрировала самую низкую безработицу среди крупнейших экономик мира. Согласно данным Росстата, доля безработного населения в России составила исторически низкие 2,3 процента, что ниже 3 процентов годом ранее.

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Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Этот показатель стал наименьшим среди стран "Большой двадцатки".

Несколько выше, на уровне 2,4 процента, безработица наблюдалась в Японии и Мексике, где за прошлый год она немного снизилась — на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно. В большинстве других стран уровень безработицы превышал 3 процента, причем в Южной Африке он оказался двузначным и составил 32,1 процента по последним доступным данным.

В большинстве крупных экономик безработица либо снижалась, либо оставалась на прежнем уровне. Наиболее заметное снижение произошло в Бразилии, где показатель сократился с 7,4 до 6,2 процента, что близко к многолетним минимумам. В Италии безработица уменьшилась на 0,9 процентного пункта, составив также 6,2 процента. В Индии уровень безработицы снизился на 0,35 процентного пункта до 8,3 процента, а в Турции на 0,3 процентного пункта до 8,5 процента, пишет "Ъ".

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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