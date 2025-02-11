Продажи газировок без сахара взлетели в России

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году продажи газированных напитков без сахара значительно выросли, достигнув роста на 49% в денежном выражении и на 22,7% в натуральном.

Фото: pxhere.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лимонад

По данным аналитической компании "Нильсен", этот рост заметно превышает общий рост продаж в категории газированных напитков, который составил всего 18% и 3% соответственно.

Аналитики отмечают, что такой рост последовал за серьезным падением спроса на напитки без сахара в 2023 году, когда их продажи снизились на 12,7% как в количественном, так и в денежном выражении, в то время как в целом продажи газированных напитков увеличились, сообщают "Ведомости".

Клинические исследования показывают, что для утоления жажды лучше всего подходит охлажденная безалкогольная газированная вода без сахара с температурой 6-8 градусов Цельсия. Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в интервью с "Радио 1"подчеркнул, что напитки, такие как чай и кофе, могут способствовать дегидратации организма и не рекомендуются при сильной жажде.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.





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