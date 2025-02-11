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Что нужно знать о наследовании земельных участков без межевания с 1 марта

1:52
Экономика

С 1 марта вступают в силу новые изменения в порядке оформления прав собственности на земельные участки, которые еще не прошли процедуру межевания.

Дачный участок
Фото: Own work by Metzner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дачный участок

Светлана Жмурко, юрист Московского союза садоводов и адвокат, рассказала Moneytimes.ru, как наследникам следует действовать в таких ситуациях и какие вопросы возникают у юристов.

Наследники, желающие получить права на наследуемый земельный участок, должны быть готовы к определенным действиям, даже если участок не был отмежеван. Первый шаг для них — обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. Это важно, так как свидетельство предоставляет правовую основу для дальнейших действий.

После получения свидетельства наследники столкнутся с необходимостью регистрации своего права на участок. Если для этого потребуется межевание, следует обратиться к кадастровому инженеру. Жмурко акцентировала внимание, что наследники получают право на наследство с момента смерти наследодателя, хотя процесс регистрации может требовать дополнительных шагов.

Процесс оформления остается схожим с прежним до 1 марта. Наследникам дается полгода для начала оформления у нотариуса, и межевание не будет обязательным для самого процесса наследования. Однако при регистрации прав может возникнуть необходимость в межевании.

Специалист отметила, что завещание тоже является сделкой, и возможно, наследование приравняют к сделкам, что может повлечь за собой необходимость межевания. В любом случае, первоначальным шагом должно стать обращение к нотариусу, получение свидетельства, а затем — работа с кадастровым инженером для межевания и регистрации прав в Росреестре.

Уточнения

Межева́ние (землемерие арпантаж) — геодезический способ определения границ земельного участка в горизонтальной плоскости.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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