Россия усиливает энергоподдержку Абхазии

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия планирует увеличить объемы поставок электроэнергии в Абхазию.

Фото: freepik.com by montypeter is licensed under Free More info электроэнергия

Согласно информации, предоставленной Министерством энергетики республики, в рамках новых договоренностей Абхазия получит дополнительно 182 миллиона киловатт-часов электроэнергии от России. Общая стоимость этих поставок составит 830 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

В Министерстве энергетики республики отметили, что это можно интерпретировать как финансовую помощь от России, которая не была получена в 2024 году.

В декабре прошлого года Абхазия обратилась к России с запросом о бесплатной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии на 2025 год. Энергетический кризис, вызванный сокращением российской поддержки, привел к закрытию школ и детских садов, а подача электроэнергии в республике ограничивалась менее чем тремя часами в день.

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.





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