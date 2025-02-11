В тройке лидеров: Таиланд — главный туристический тренд для россиян

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне вошли в тройку самых активных туристов в Таиланде в январе 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство спорта и туризма Таиланда.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сонгкран - Тайский Новый год

Всего за этот период в страну приехало 3,7 млн иностранных туристов, что на 22% больше, чем в прошлом году. Лидером по количеству путешественников стал Китай — 622 779 человек, на втором месте оказалась Малайзия — 443 015 туристов, а Россия заняла третью строчку с 255 920 прибывшими.

Куда ездят российские туристы?

Согласно статистике, россияне, как и китайские туристы, чаще выбирали Бангкок и морские курорты. В отличие от них, большинство малайзийцев приезжали в приграничные районы на короткий срок.

В десятку самых активных туристических стран также вошли Южная Корея (209 065 человек), Индия (185 809), Великобритания (121 509), США (118 038), Тайвань (116 779), Германия (112 828) и Франция (110 515).

Рост турпотока в Таиланд

Таиланд продолжает набирать популярность среди россиян. Специалисты связывают это с мягким визовым режимом, хорошим климатом и доступными ценами на отдых. При этом общий поток туристов в страну демонстрирует положительную динамику, увеличившись за год более чем на 20%.

Эксперты уверены, что Россия сохранит лидирующие позиции среди туристов в Таиланде и в следующих сезонах.

Уточнения

Таила́нд официальное название — Короле́вство Таила́нд - государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945–1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.



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