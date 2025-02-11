Престиж профессий падает: курьеры зарабатывают больше врачей и учителей

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России стремительно растёт спрос на курьеров, а их зарплаты уже обогнали доходы врачей, инженеров и учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Курьеры Яндекс.Еды

Средняя зарплата курьеров в 2024 году достигла 115,6 тыс. рублей, что на 100% выше уровня 2020 года. В то же время врачи в среднем зарабатывают 88,4 тыс. рублей, бухгалтеры — 62,3 тыс., а учителя — всего 47 тыс. рублей. По словам экспертов, массовый переход рабочих кадров в сферу доставки создает серьезный кадровый дисбаланс.

Куда уходят рабочие руки?

Алексей Захаров, глава сервиса SuperJob, считает, что высокий доход в сфере доставки подрывает престиж других профессий.

"Люди не хотят работать инженерами и врачами за 50-70 тысяч рублей, если могут зарабатывать 150 тысяч в сфере доставки", — отметил Захаров.

В результате в сфере ЖКХ и промышленности нарастает нехватка кадров, а из системы образования и здравоохранения уходят квалифицированные специалисты.

Проблема самозанятости

Одной из причин стремительного роста зарплат в сфере доставки стал налоговый режим для самозанятых. В 2024 году число таких работников достигло 12,2 млн человек. По оценкам экспертов, из-за налоговых льгот российский бюджет ежегодно теряет 3-4 трлн рублей. Алексей Захаров считает, что систему самозанятости необходимо реформировать или полностью отменить.

Как курьерский бум влияет на города?

Помимо нехватки кадров в промышленности и ЖКХ, эксперты предупреждают об ухудшении городской инфраструктуры. По словам Ольги Яковлевой, заместителя директора УК "Краун Эксплуатация Премиум", из-за оттока дворников и слесарей улицы зимой остаются неубранными, а коммунальные службы испытывают острую нехватку рабочих.

Что будет дальше?

Некоторые эксперты считают, что рынок труда сам найдёт баланс. Однако, если ситуация не изменится, власти могут пересмотреть налоговую политику для самозанятых и ввести дополнительные ограничения для курьерских сервисов. Пока же зарплаты курьеров продолжают расти, а рабочие места в других сферах остаются вакантными.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.



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