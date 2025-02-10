Урожай под контролем: на Ставрополье взошло 100% озимых культур

На Ставрополье взошли 100% озимых культур, однако из-за недостатка влаги власти региона планируют использовать самолёт-лабораторию для вызова искусственных осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
По словам главы региона, сейчас 94% посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, но прошлогодняя засуха стала уроком для аграриев. Чтобы избежать потерь урожая, в Ставропольском крае договорились о привлечении специального самолёта Росгидромета, который поможет увеличить количество осадков.
"Сроки работы самолёта будут зависеть от погодных условий, ориентировочно это март-апрель", — пояснил Владимиров.
Параллельно аграрии готовятся к весеннему севу, закупая удобрения, семена и горюче-смазочные материалы. Министерство сельского хозяйства региона сообщает, что из 1,95 млн га озимых 47,2% находятся в хорошем состоянии, 47% — в удовлетворительном и лишь 5,8% — в плохом.
Власти региона отметили, что в 2024 году урожай зерна снизился на 5% из-за засухи и града. Новые технологии помогут избежать повторения этой ситуации.
Ози́мая культу́ра - форма однолетних сельскохозяйственных зерновых (обычно злаковых), жизненный цикл которой требует перезимовки (от одного до нескольких месяцев) в условиях пониженных температур. Иногда используют аналогичный термин "озимые растения", по отношению к любым растениям, не только сельскохозяйственным, для жизненного цикла которых требуется перезимовка.
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