Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим тесто для вареников и пельменей, которое не разварится и не прилипает к рукам
Дыхнул — и остался без прав: как не попасть в неприятную ситуацию из-за перегара
Гречка по-купечески с идеальной текстурой — секрет в правильном тушении
Не сдаётся до последнего — сознание продолжает работать после остановки сердца
Термальные ванны Брна — отдых, который превзошёл все ожидания
Спа-уход для невесты: процедуры, которые подарят коже сияние в день свадьбы
Лиза Арзамасова показала полугодовалую дочку Лию от Ильи Авербуха
Хочешь большие трицепсы? Тогда забудь про эти упражнения
Трамп планирует легализовать взятки

Урожай под контролем: на Ставрополье взошло 100% озимых культур

1:25
Экономика

На Ставрополье взошли 100% озимых культур, однако из-за недостатка влаги власти региона планируют использовать самолёт-лабораторию для вызова искусственных осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Пшеницу обычно выращивают во многих частях Непала и мира
Фото: commons.wikimedia.org by Shree Krishna Dhital, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пшеницу обычно выращивают во многих частях Непала и мира

По словам главы региона, сейчас 94% посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, но прошлогодняя засуха стала уроком для аграриев. Чтобы избежать потерь урожая, в Ставропольском крае договорились о привлечении специального самолёта Росгидромета, который поможет увеличить количество осадков.

"Сроки работы самолёта будут зависеть от погодных условий, ориентировочно это март-апрель", — пояснил Владимиров.

Параллельно аграрии готовятся к весеннему севу, закупая удобрения, семена и горюче-смазочные материалы. Министерство сельского хозяйства региона сообщает, что из 1,95 млн га озимых 47,2% находятся в хорошем состоянии, 47% — в удовлетворительном и лишь 5,8% — в плохом.

Власти региона отметили, что в 2024 году урожай зерна снизился на 5% из-за засухи и града. Новые технологии помогут избежать повторения этой ситуации.

Уточнения

Ози́мая культу́ра - форма однолетних сельскохозяйственных зерновых (обычно злаковых), жизненный цикл которой требует перезимовки (от одного до нескольких месяцев) в условиях пониженных температур. Иногда используют аналогичный термин "озимые растения", по отношению к любым растениям, не только сельскохозяйственным, для жизненного цикла которых требуется перезимовка.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как рулон туалетной бумаги может снизить счета за электричество и продлить срок службы холодильника
Интересные Новости
Как рулон туалетной бумаги может снизить счета за электричество и продлить срок службы холодильника Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Популярное
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников

Петрушка всходит медленно? Дачники нашли способ, который позволяет увидеть первые ростки всего через 3 часа! Рассказываем, как правильно подготовить семена.

Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Не мерзнет, не болеет, не капризничает — и каждый год радует стабильным урожаем: идеальная слива для сурового климата
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
Готовим тесто для вареников и пельменей, которое не разварится и не прилипает к рукам
Дыхнул — и остался без прав: как не попасть в неприятную ситуацию из-за перегара
Гречка по-купечески с идеальной текстурой — секрет в правильном тушении
В США оценили потенциал сил ЕС для эскалации конфликта на Украине
Не сдаётся до последнего — сознание продолжает работать после остановки сердца
Термальные ванны Брна — отдых, который превзошёл все ожидания
Спа-уход для невесты: процедуры, которые подарят коже сияние в день свадьбы
Лиза Арзамасова показала полугодовалую дочку Лию от Ильи Авербуха
Хочешь большие трицепсы? Тогда забудь про эти упражнения
Урожай под контролем: на Ставрополье взошло 100% озимых культур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.