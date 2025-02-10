Новые правила с 1 марта: в России введут обязательную маркировку снеков и косметики

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые требования к обязательной маркировке товаров. Согласно информации, опубликованной ТАСС, под контроль попадают снеки, бакалея, косметика, бытовая химия и автохимия.

Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Палетка теней

Новые правила распространяются на широкий перечень продукции, включая чипсы, попкорн, сухарики, специи, шампуни, дезодоранты, зубные пасты, а также тормозные жидкости и антифризы. Вся эта продукция теперь должна проходить обязательную маркировку в системе "Честный знак".

Введение новых требований направлено на повышение прозрачности товарооборота и борьбу с контрафактной продукцией. Производителям и продавцам следует заранее подготовиться к изменениям, чтобы избежать проблем с реализацией немаркированных товаров после 1 марта.

Уточнения

Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. mark - отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.



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