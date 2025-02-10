Газовые фьючерсы: что стоит за рекордными ценами в Европе

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европе цены на природный газ достигли двухлетнего максимума из-за истощения запасов в хранилищах и похолодания в регионе.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Трейдеры также опасаются, что новые поставки могут быть нарушены, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

10 февраля эталонные фьючерсы на газ в Европе увеличились на 4,1%, достигнув €58 за МВт-ч, что является самым высоким показателем с февраля 2023 года. Фьючерсы на голландский газ на ближайший месяц выросли на 2,7%, составив €57,26 за МВт-ч. Ожидается, что спрос на отопление в Европе может возрасти в ближайшие дни из-за понижения температуры на северо-западе региона. Слабые ветра также негативно сказались на возобновляемой генерации, что увеличивает потребление газа.

Сложившаяся ситуация может привести к дальнейшему истощению запасов газа, которые уже находятся на минимальном уровне для зимнего сезона 2022 года. В настоящее время запасы газа в Европе заполнены на 49% по сравнению с 67% в прошлом году.

Уточнения

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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