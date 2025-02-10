В Британии майнер готов купить свалку, чтобы отыскать потерянный цифровой клад

Британский майнер Джеймс Хауэллс планирует выкупить свалку в Ньюпорте (Уэльс, Великобритания).
Мужчина мечтает найти внешний диск, на котором хранятся его биткоины, накопленные с 2009 по 2013 год, сообщает yamal-media.ru со ссылкой на The Guardian. По современному курсу, стоимость криптовалюты на этом диске превышает 749 миллионов долларов.
В 2013 году бывшая девушка Хауэллса случайно выбросила пакет с жестким диском, который был у него. Этот пакет оказался на свалке, и с тех пор мужчина пытается получить доступ к мусорному полигону, чтобы найти свою утрату, однако городской совет не разрешает ему это сделать.
Хауэллс неоднократно обращался в суд с просьбой позволить ему искать винчестер среди отходов, но каждый раз судебные инстанции поддерживали позицию властей Ньюпорта.
Майнинг — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.
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