В Британии майнер готов купить свалку, чтобы отыскать потерянный цифровой клад

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британский майнер Джеймс Хауэллс планирует выкупить свалку в Ньюпорте (Уэльс, Великобритания).

Фото: freepik.com is licensed under Free More info мусор

Мужчина мечтает найти внешний диск, на котором хранятся его биткоины, накопленные с 2009 по 2013 год, сообщает yamal-media.ru со ссылкой на The Guardian. По современному курсу, стоимость криптовалюты на этом диске превышает 749 миллионов долларов.

В 2013 году бывшая девушка Хауэллса случайно выбросила пакет с жестким диском, который был у него. Этот пакет оказался на свалке, и с тех пор мужчина пытается получить доступ к мусорному полигону, чтобы найти свою утрату, однако городской совет не разрешает ему это сделать.

Хауэллс неоднократно обращался в суд с просьбой позволить ему искать винчестер среди отходов, но каждый раз судебные инстанции поддерживали позицию властей Ньюпорта.

Уточнения

Майнинг — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.



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