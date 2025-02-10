На Сахалине накрыли незаконный бизнес по обработке крабов и крабового мяса

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области обнаружили и изъяли более двух тонн крабов и крабового мяса на сумму свыше 40 миллионов рублей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info краб

По информации Центра общественных связей ФСБ, инцидент произошел в нежилом здании в Леонидово Поронайского района, где местные жители занимались незаконной переработкой и хранением краба с намерением его продать.

В ходе проверки было найдено и конфисковано 1 430 кг варено-мороженого крабового мяса и более 630 кг камчатского и синего крабов без необходимых документов, подтверждающих законность их добычи. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении подозреваемых, и по результатам расследования будет принято соответствующее решение, пишет sakh.online.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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