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Сокращение прибыли "Норникеля" и увеличение долговой нагрузки в 2024 году

Финансовый отчёт "Норникеля": уменьшение выручки и рост долга
2:07
Экономика

Согласно новому докладу в рамках "МСФО" за 2024 год, чистая прибыль "Норникеля" существенно сократилась — на 37%, что составило 1,8 млрд. долларов; аналогично снизились EBITDA показатели — уже на четверть (5,2 млрд. долларов). В рублёвом эквиваленте чистая прибыль упала до 169 миллиардов рублей (против 251,77 млрд годом ранее), а выручка сократилась на 13%, достигнув 12,5 млрд. долларов.

Vladimir Potanin 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Russian Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Vladimir Potanin 2018

Основными факторами стали резкое снижение цен на никель и платиновые металлы, что негативно сказалось на финансовых показателях предприятия. Рентабельность по EBITDA упала до 41% (против 48%), а операционные прямые затраты уменьшились на 3%, составив 5,1 млрд. долларов благодаря ослаблению рубля и снижению НДПИ при стабилизации инфляционных процессов. Свободный денежный поток сократился на треть (до 1,9 млрд. долларов), а скорректированная величина составила лишь 335 млн. долларов после учёта процентных выплат и аренды. Параллельно чистый долг возрос на 6%, достигнув отметки в 8,6 млрд. долларов; коэффициент отношения чистого долга к EBITDA увеличился до 1,7x (с предыдущих 1,2x).

Владимир Потанин, президент "Норникеля", подчеркнул приоритетность реализации инвестиционных проектов в горной отрасли и модернизацию процессов обогащения с целью оптимизации металлургического производства. Особое внимание уделяется экологическим инициативам, а также обеспечению стабильности для персонала, государства и финансовой надежности компании через консервативное управление долговыми обязательствами.

Уточнения

ПАО «ГМК „Нори́льский ни́кель“» (бренд «Норни́кель», англ. Nornickel, до 2016 года — «Нори́льский ни́кель») — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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