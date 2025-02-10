Индия заявила о готовности покупать нефть в России

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия планирует закупать нефть на основе тендеров из всех доступных источников, включая Россию. Об этом сообщил министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

По его мнению, ситуация на нефтяном рынке остается крайне динамичной. Он подчеркнул, что страна открыта для импорта нефти из любых источников, в том числе из России, отвечая на вопрос о перспективах поставок российской нефти, сообщает агентство "Прайм".

Министр также отметил, что энергетический сектор постоянно меняется. Еще несколько месяцев назад поставки нефти из Венесуэлы находились под запретом, однако на данный момент появились признаки возможного выхода венесуэльской нефти на рынок. Он указал, что были приняты определенные исключения, позволяющие такие поставки.

Комментируя ситуацию с российскими энергоресурсами, Пури обратил внимание на то, что даже сейчас европейские страны продолжают закупать значительную часть газа у России, а также импортируют другие важные товары. В этой связи он выразил мнение о необходимости избегать углубления в отдельные детали этого процесса.

Министр заверил, что Индия заинтересована в приобретении нефти по наиболее выгодной цене, несмотря на санкционные ограничения, а вопросы, связанные с доставкой, остаются в зоне ответственности поставщиков.

Ранее администрация США объявила о введении пакета санкций, затронувшего российский нефтегазовый сектор. Под ограничения попали компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк" компании "Новатэк". Санкции также были наложены на 183 танкера, трейдеров, нефтесервисные компании, руководителей ряда нефтяных организаций и представителей Министерства энергетики России.