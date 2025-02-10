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Перспективы потребительского кредитования — экономист дал рекомендации

Экономика

В январе 2025 года российские банки зафиксировали исторически низкий уровень одобрения потребительских кредитов — всего 5% заявок получили положительный ответ.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Это заметное снижение по сравнению с началом 2024 года, когда одобрялось почти 25% заявок. Эксперты связывают данную ситуацию с политикой Центрального банка, который увеличил ключевую процентную ставку до 21% и ужесточил требования к заемщикам. В банке ВТБ подтвердили: одобряемость кредитов сократилась вдвое, а спрос на кредиты упал на 30% из-за высоких ставок.

Экономист Игорь Лавровский в интервью NewsInfo.ru пояснил, что низкий уровень одобряемости сохранится, пока не улучшится соотношение доходов населения и кредитной нагрузки. Он отметил, что ужесточение кредитно-финансовой политики связано с попыткой контролировать уровень просроченной задолженности, которая в этом году значительно снизилась.

Специалист подчеркнул, что текущая политика Центрального банка нацелена на сокращение нежелательной кредитной нагрузки. Уровень одобрения кредитов зависит от объемов выданных займов и доходов населения. Лавровский выразил надежду на улучшение ситуации, при которой одобряемость кредитов будет расти, если наладится соотношение доходов и долговой нагрузки.

Он также отметил, что в условиях высоких процентных ставок потребители должны рассматривать альтернативы, такие как рынок частных инвестиций, и не стоит начинать новые проекты с использованием кредитов. Экономист предостерег, что низкий уровень одобрения кредитов может снизить потребительский спрос и негативно повлиять на экономику, при этом основным беспокойством на данный момент является уровень инфляции. Лавровский ожидает, что результаты текущей политики будут видны в ближайшее время, и если они приведут к замедлению роста ВВП, возможны коррективы. Ситуация должна проясниться к июню текущего года.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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