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Кадровые перестановки в холдинге "Газпром"

Обновление управленческого состава: новые лица в холдинге "Газпром"
1:03
Экономика

В крупной корпорации "Газпром" произошли кадровые перестановки среди руководства нескольких ключевых отделов. Были затронуты стратегические позиции в области управления персоналом и административного блока. Александр Шагов, обладающий почти десятилетним опытом работы в компании (с 2010 года), возглавил департамент под номером 715, основная задача которого — управление человеческими ресурсами. Он сменил Елену Касьян, которая покинула свой пост из-за ухода на заслуженный отдых. До своего назначения Шагов занимал должность заместителя начальника этого же департамента.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Антон Мухин был назначен заместителем руководителя данного подразделения, а также возглавил управление под номером 127. С опытом работы в фирме с 2002 года, Мухин ранее занимал пост первого заместителя начальника управления и заменил Галину Тарасову, которая завершила свою карьеру по причине выхода на пенсию.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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