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Германия сталкивается с мощным спадом производства

2:02
Экономика

Германия сталкивается с серьезными экономическими проблемами, о чем свидетельствуют данные статистического управления Destatis. Последние цифры показывают, что промышленное производство в стране в декабре 2024 года сократилось на 2,4% по сравнению с ноябрем, с прогнозами дальнейшего уменьшения на 0,6%. Этот уровень является самым низким с мая 2020 года, пишет EADaily.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

За весь 2024 год падение составило 4,5% по сравнению с предыдущим годом, а в декабре снижение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года достигло 3,1%. Основной причиной спада названо уменьшение производства в автомобильной промышленности, что привело к снижению выпуска машин и оборудования на 10,5%. В то же время фармацевтический сектор показал рост на 11,6%. Производство капитальных товаров сократилось на 4,7%, а выпуск прочих товаров снизился на 3,3%. Объемы строительного производства остались на уровне ноября, не изменившись.

Аналитики Bloomberg отмечают, что крупнейшая экономика Европы находится в состоянии стагнации на фоне предстоящих выборов в феврале. ВВП Германии сократился второй год подряд в 2024 году, и прогнозы на 2025 год выглядят мрачными. Правительство уменьшило свои ожидания роста с 1,1% до 0,3%, а Бундесбанк оценивает экономический рост лишь в 0,2%, предупреждая о потенциальном еще одном падении ВВП в случае введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин против Китая и других стран.

Уточнения

Произво́дство — процесс создания какого-либо продукта с использованием первичных (труд и капитал) и промежуточных факторов производства (сырье, материалы и тому подобное).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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