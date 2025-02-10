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Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ

1:47
Экономика

Пока политики Литвы, Латвии и Эстонии праздновали выход из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, энергорынок стран испытал шок: оптовые цены достигли 325 евро за МВт-ч, сообщает EADaily.

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЛЭП

Отказ от российских поставок означает, что Прибалтика утратила надежный источник электроэнергии и оказалась зависимой от зеленой энергетики.

9 февраля страны синхронизировались с единой энергосистемой ЕС, что было охарактеризовано как исторический момент. Президент Литвы Гитанас Науседа символически попрощался с Россией, сказав "Гуд бай, Ленин!" в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. При этом, несмотря на то что Прибалтика уже несколько лет не покупает электроэнергию из России, выход из БРЭЛЛ повлек за собой технические изменения, которые негативно сказались на ценах.

Согласно данным биржи Nord Pool, 9 февраля оптовая цена электроэнергии в Литве, Латвии и Эстонии поднялась до 325 евро за МВт-ч в пиковые часы, а среднесуточная составила 128 евро. Это стало самой высокой ценой за последние три недели, что было связано с безветрием, из-за которого производство ветряной энергетики упало на 41%.

10 февраля ожидалось дальнейшее увеличение среднесуточной стоимости электроэнергии до 147 евро и снижение пиковой цены до 235 евро.

Достаточно долгое отсутствие поставок из России и зависимость от зеленой энергетики уже значительно сказались на рыночной ситуации в Прибалтике.

Уточнения

Электрическое кольцо Беларуси и России (ЭК БР), ранее ЭК БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы) — синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии и России (на единой частоте тока 50 Гц), сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств. Предполагает связь всех линий электропередач государств в условное Электрическое кольцо, для которого установлены общие принципы организации совместной работы, обмен электроэнергией и поддержку друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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