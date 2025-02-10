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Подмосковские предприятия устанавливают рекорды в экспорте

Московская область – новый лидер внешнеторговых отношений
Экономика

Предприятия Московской области установили новый рекорд по объёму экспортных сделок в 2024 году благодаря участию регионального Фонда содействия внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Данные об этом опубликовало Министерство инвестиций, промышленности и науки региона.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Согласно заявлению заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, курирующей инвестиционную политику, фонд оказал помощь более чем 1,3 тыс. местных компаний. В результате заключено свыше 190 международных контрактов на сумму, превышающую 137 млн долларов. Эти показатели стали наивысшими за всю историю работы организации.

Кроме того, фонд Подмосковья занял вторую позицию в общероссийском рейтинге региональных экспортных центров. Оценка проводилась на основе таких критериев, как объём привлечённых инвестиций, количество оказанных услуг и эффективность поддержки участников ВЭД.

Уточнения

Участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо или физическое, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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