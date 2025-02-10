Как пивоварни пытаются выстоять в трудные времена

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

После периода сильного роста сектор пивоварения столкнулся с беспрецедентным кризисом.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пивная тарелка

Согласно данным национального союза независимых пивоварен Франции, около 10% заведений обанкротились в прошлом году, что составляет примерно 250 пивоварен.

Пивоварня Хьюго, расположенная недалеко от Шартра, находится в стадии ликвидации. Владелец открыл свой бизнес три года назад в маленьком помещении, движимый своей страстью. Однако падение продаж и выручки, в сочетании с постоянно высокими производственными издержками, привели к закрытию. Увеличение цен на газ, электроэнергию и стекло, сильно сказалось на его деятельности. Несмотря на его усилия сохранить доступные цены, клиенты стали покупать меньше пива в пользу других необходимых продуктов, что привело к резкому снижению продаж.

Другие пивоварни, даже те, которые существуют долгое время, сталкиваются с аналогичными проблемами. В Париже крафтовая пивоварня "Ла-Гут-д'Ор" также борется с финансовыми трудностями.

"В 2024 году закрылось больше пивоварен, чем открылось", — отметил Магали Филью, генеральный представитель компании Brasseurs de France. По словам представителя, есть надежда на рынок безалкогольного пива.

Инфляции, неблагоприятные погодные условия и политическая нестабильность оказывают давление на индустрию пивоварения, передает francetvinfo.

Уточнения

Кра́фтовое пивоваре́ние (англ. craft brewery, ремесленное пивоварение) — производство пива небольшими, независимыми компаниями (микропивоварнями), которые придерживаются индивидуальных, непромышленных рецептов, отмечаемое как самостоятельное направление в отрасли.



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