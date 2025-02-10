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В Волгоградской области зафиксирован растущий индекс промпроизводства

1:16
Экономика

В Волгоградской области индекс промпроизводства за январь-декабрь прошлого года составил 101,2%, согласно информации администрации региона.

Завод
Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

Машиностроение показало рост: выпуск транспортных средств увеличился на 25%, компьютеров — на 9,1%, оборудования — на 7,1%, а электрооборудования — на 1,6%, передает novostivolgograda.ru.

Химическая промышленность также продемонстрировала рост: объем производства резинок и пластиковых изделий увеличился в 1,7 раза, выпуск химических веществ вырос на 6,3%, а производство жидкого мыла подскочило в 27,3 раза.

В металлургической отрасли производство листового холоднокатаного проката почти удвоилось. Нефтяные компании увеличили выпуск битумов на 19,3% и повысили производство масел, мазута и топлива.

В строительстве наблюдается увеличение производства керамического кирпича на 25%, а легкая промышленность удвоила объемы пошива одежды.

Уточнения

Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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