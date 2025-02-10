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Букеты счастья — как развивается индустрия свежесрезанных цветов в России

2:54
Экономика

В России издавна существует традиция дарить цветы на значимые события. Поэтому на рынке сохраняется стабильный спрос на букеты, несмотря на проблемы, которые есть в этой индустрии.

Цветы
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Цветы

Цветоводы постоянно насыщают внутренний рынок красивыми и ароматными композициями. Согласно данным издания "Ведомости", в конце лета 2024 года средняя цена букета цветов составила 3,54 тысячи рублей, что выше по сравнению с 3,028 тысячи рублей в предыдущем году. Рост цен объясняется увеличением затрат на логистику и сырье у поставщиков.

Марина Запорожец, флорист, дизайнер компании "Элита-флора", в интервью Pravda.Ru отметила, что цветочная индустрия всегда ориентируется на предстоящие сезоны: по мере наступления весны у людей возрастает желание покупать весенние цветы. В настоящее время актуальны тюльпаны, нарциссы и гиацинты, так как они ассоциируются с приходом весны. С приближением лета спрос растет на розы и пионы. К концу лета появляется интерес к хризантемам и георгинам. Сезонность — это основное правило во флористике: люди покупают цветы, соответствующие времени года. Это связано, по словам эксперта, с внутренним ощущением человека и естественной потребностью в соответствующих цветах. 

Ирина Тренёва, двукратная чемпионка России по профессиональной флористике, ведущий флорист компании "Кристина", в интервью Pravda.Ru рассказала, какие регионы России занимаются выращиваем цветов и имеются ли отечественные селекционные материалы.

По словам собеседницы, на юге России, особенно в Краснодарском крае, расположено много теплиц, где выращивают различные культуры: кустовые розы, георгины, альстромерии, тюльпаны, антирринум, маттиолу, лизиантусы и местную гвоздику. В Новосибирске также развита индустрия по тюльпанам, и частные фермеры занимаются их культивированием.

Российские производители могут уже конкурировать с зарубежными по семенным цветочным материалом, особенно по качеству лилий, альстромерий и лизиантусов (ирландских роз), которые иногда выглядят даже презентабельнее, чем голландские аналоги. 

Известно также, что многие отечественные производители сотрудничают с иностранными садоводами для получения консультаций. Цветочные фермы, безусловно, сталкивается с трудностями, связанными с затратами на электроэнергию, необходимостью обеспечения света и отопления для растений. Это особенно актуально в российских климатических условиях, заключила эксперт.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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