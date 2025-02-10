Поставки скоро запретят: россияне массово скупают игровые приставки

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 28 января по 5 февраля россияне приобрели почти 25 тысяч игровых приставок на маркетплейсах — это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным аналитиков Маниплейс, продавцы заработали 257,7 миллиона рублей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Игровая приставка

По словам эксперта компании Анастасии Романовой, январь и начало февраля обычно считаются спокойным периодом для продаж консолей, однако в этом году спрос мог подстегнуть возможный запрет на поставки PlayStation и Xbox в Россию.

Если в 2023 году вне пиковых сезонов продавалось по 1000–1500 приставок в день, то в 2024 году — уже более 2700, пишет "Газета.Ru" .

Ранее СМИ сообщили, что в новом пакете санкций ЕС, который планируют принять 22 февраля, может появиться официальный запрет на поставки игровых приставок в Россию. Однако сами бренды покинули российский рынок ещё в 2022 году, а устройства продолжают ввозиться по параллельному импорту.

Уточнения

PlayStation — игровая приставка пятого поколения, разработанная компанией Sony Computer Entertainment под руководством Кэна Кутараги.



Xbox — домашняя игровая консоль, разработанная и выпущенная американской корпорацией Microsoft, первая в одноимённой серии игровых приставок.



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