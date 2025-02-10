Трамп снова бросает вызов Китаю: торговая война может начаться уже сегодня

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономическое противостояние между Вашингтоном и Пекином, активно развивавшееся в течение первого срока Дональда Трампа, может вспыхнуть с новой силой уже сегодня, 10 февраля.

Фото: commons.wikimedia.org by Повелитель Викимедиа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк развития Китая

Ранее президент США ввёл дополнительные пошлины в 10% на китайские товары. В ответ Пекин объявил о введении контрмер, которые затронут американский экспорт на сумму 14 миллиардов долларов, пишет Financial Times.

Эксперт Китайского международного экономического центра Чжан Яншен отметил, что такие шаги со стороны обеих держав вновь обострили торговое противостояние.

Аналитики считают, что "тактика шока", часто применяемая Трампом для вынуждения оппонентов к быстрому принятию решений, лишь усугубила ситуацию и привела к ухудшению двусторонних отношений.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



Кита́й — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана.

