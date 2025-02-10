Макрон предупредил Трампа: пошлины против ЕС ударят по США

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу США Дональда Трампа не наносить ущерб экономике Евросоюза, угрожая введением пошлин.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эммануэль Макрон

В интервью CNN он отметил, что такие действия противоречат интересам самой Америки.

Макрон подчеркнул, что Европа является союзником США. Если Вашингтон хочет, чтобы ЕС активнее инвестировал в безопасность и оборону, а также способствовал развитию американской экономики, то давление с помощью пошлин лишь навредит этим целям.

По его словам, торговые барьеры против Европы приведут к росту инфляции и подорожанию товаров в самих Соединённых Штатах. Французский лидер также напомнил, что главная экономическая угроза для США исходит не от ЕС, а от Китая.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.



По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



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