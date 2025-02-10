Американцы очень полюбили российский шоколад: поставки бьют рекорды

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в три раза нарастила экспорт шоколада в США по итогам 2024 года, достигнув максимальных объёмов с 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американской статистической службы.

Фото: flickr.com by Stu Spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколад

За год российские производители поставили в США шоколадной продукции на 2,6 миллиона долларов. Основную долю экспорта (около 80%) составили шоколадные конфеты, ещё 19% — шоколадные изделия с начинкой и без.

США остаются крупнейшим мировым импортером шоколада: в 2023 году страна закупила рекордные 4,8 миллиарда долларов этой продукции.

Лидерами поставок стали Канада (2,7 млрд долларов), Мексика (677 млн) и Бельгия (251 млн).

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



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