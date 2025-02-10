Тысячи северокорейцев прибыли в Россию на работу

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году тысячи северокорейских граждан прибыли в Россию на работу, несмотря на действующие санкции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Енхап" со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS).

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ким Чен Ын

По информации издания, в прошлом году в Россию въехало 13 221 гражданин Северной Кореи, что в 12 раз больше, чем годом ранее. При этом 7887 человек указали образовательные цели поездки.

Напомним, что согласно резолюциям Совбеза ООН, введённым в ответ на испытания ядерного оружия КНДР, страна не имеет права направлять своих граждан на работу за границу.

Все северокорейские трудовые мигранты должны были вернуться на родину к декабрю 2019 года.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.



Рабо́та — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.



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