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Тысячи северокорейцев прибыли в Россию на работу

0:54
Экономика

В 2024 году тысячи северокорейских граждан прибыли в Россию на работу, несмотря на действующие санкции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Енхап" со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS).

Ким Чен Ын
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ким Чен Ын

По информации издания, в прошлом году в Россию въехало 13 221 гражданин Северной Кореи, что в 12 раз больше, чем годом ранее. При этом 7887 человек указали образовательные цели поездки.

Напомним, что согласно резолюциям Совбеза ООН, введённым в ответ на испытания ядерного оружия КНДР, страна не имеет права направлять своих граждан на работу за границу.

Все северокорейские трудовые мигранты должны были вернуться на родину к декабрю 2019 года.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Рабо́та — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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