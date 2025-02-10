Продажи игровых приставок в России выросли на 160%

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

За девять дней с 28 января по 5 февраля продажи игровых приставок и консолей на российских маркетплейсах составили почти 25 000 единиц, что на 160% превышает аналогичный период 2024 года.

Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Игра

Общая выручка достигла 257,7 миллиона рублей, сообщает Газета.Ru.

Аналитики связывают этот резкий рост с новостями о возможном запрете поставок PlayStation и Xbox в Россию в рамках новых санкций. Хотя эти бренды официально ушли с российского рынка в 2022 году, поставки продолжались через параллельный импорт.

В целом, продажи приставок в 2024 году увеличились на 135% по сравнению с 2023 годом, составив 982 900 единиц и принесши 3,93 миллиарда рублей выручки. Лидером продаж остается PlayStation 5, особенно модели с дисководом, из-за проблем с оплатой игр в PS Store. Рост продаж объясняется традиционным спросом на подарки, увеличением доходов населения, расширением доступа к товарам через маркетплейсы и более низкой стоимостью приставок по сравнению с игровыми компьютерами.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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