Россия и Таджикистан планируют снизить стоимость авиаперелётов

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Таджикистан активно работают над созданием условий для увеличения туристического потока между странами, включая снижение стоимости авиаперелетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон самолета

Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. Он отметил, что профильные ведомства и соответствующие организации ведут активную работу по увеличению количества авиарейсов и снижению цен на перелеты. В настоящее время пять российских авиакомпаний — "Ютэйр", "Уральские авиалинии", "Северный ветер", S7 и "Ямал" — выполняют регулярные рейсы в Таджикистан.

Григорьев также подчеркнул, что туризм в Таджикистане активно развивается, и страна становится всё более популярной среди россиян. Россия занимает одно из первых мест по количеству туристов, посещающих Таджикистан. Согласно данным Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, с января по август 2024 года страну посетили 117,29 тысяч российских туристов. Посол добавил, что в Таджикистане предпринимаются меры для улучшения туристической отрасли.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.





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