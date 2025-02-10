В России предложили меры для улучшения пенсионного обеспечения самозанятых

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В будущем самозанятые могут столкнуться с проблемой минимальной пенсии.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

В настоящее время они освобождены от уплаты страховых взносов, из-за чего не накапливают страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Это в свою очередь приводит к тому, что их пенсионное обеспечение будет зависеть исключительно от государства, и они смогут рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая имеет минимальный размер.

Совет Федерации предложил два варианта решения этой проблемы. Один из путей — внедрить в Налоговый кодекс механизм фиксированных страховых выплат для самозанятых, аналогичный тому, что уже существует для индивидуальных предпринимателей (ИП).

Для ИП с годовым доходом до 300 000 рублей размер взносов на пенсионное и медицинское страхование составляет 53 658 рублей в 2025 году. Если же доход превышает эту сумму, то необходимо будет уплатить дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы, которая превышает 300 000 рублей.

Также упоминается, что частично проблему можно решить через добровольное пенсионное страхование, которое может помочь в накоплении стажа и пенсионных коэффициентов, но это предложение пока что не пользуется большой популярностью среди самозанятых, сообщает "МК Новосибирск".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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