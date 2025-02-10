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Камчатка выделяет 21 млн рублей на поддержку северного завоза продовольствия

1:01
Экономика

Власти Камчатки планируют направить свыше 21 миллиона рублей на поддержку компаний, занимающихся северным завозом продовольствия в удаленные населенные пункты края в 2025 году.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

Как сообщили в краевом правительстве, с помощью этой программы муниципалитеты намерены доставить более 300 тонн субсидированного продовольствия.

Субсидирование цен на продукты помогает снижать стоимость товаров в розничной сети, отметили в правительстве. Заявки на получение субсидий из краевого бюджета были полностью удовлетворены для Пенжинского и Олюторского районов, а также Тигильского округа и поселка Палана.

Стоит отметить, что 8 из 11 муниципалитетов Камчатки являются труднодоступными, и добраться до них можно только по воздуху или сезонным дорогам. Доставка продовольствия с длительным сроком хранения осуществляется во время северного завоза — летом и в начале осени, пишет ТАСС.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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