Минтай стал фаворитом россиян

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая, самого массового объекта морского промысла в стране.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Минтай

В 2024 году потребление превысило 4 кг на человека в год в перерасчете на сырец, что стало самым высоким показателем за более чем 20 лет наблюдений, по информации Ассоциации добытчиков минтая.

В этом году российские рыбаки добыли 1,99 миллиона тонн минтая, что является рекордным уловом за последнее десятилетие. Статистика показывает, что с 2014 по 2024 годы потребление минтая колебалось от 1,8 до 4 килограммов на душу населения в год, что составило от 8% до 18% от общего объема рыбной продукции, потребляемой россиянами, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в пекарнях "Олонии" ежедневно выпекается около 10 тыс. калиток, используются только натуральные ингредиенты без ароматизаторов и пальмового масла. Хлеб и выпечка поступают в магазины дважды в день, что позволяет жителям Карелии приобретать свежие продукты даже после рабочего дня.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.





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