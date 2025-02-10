Дефицит кадров: в Пермском крае не хватает врачей и дворников

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Пермском крае наблюдается серьезный дефицит специалистов в медицине и сфере ЖКХ, пишет URA. RU. Согласно данным hh. ru, профессия врача стала самой невостребованной среди соискателей — на одно место приходится всего 0,6 резюме. Немногим лучше ситуация с дворниками — на одну вакансию подается 0,7 заявок.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Работодатели сталкиваются с проблемами при поиске сотрудников на эти должности, поскольку число вакансий значительно превышает число желающих работать.

Кому сложнее всего найти работу?

В отличие от врачей и дворников, юристы и финансисты сталкиваются с высокой конкуренцией. Так, на одну вакансию директора юридического департамента приходится 215 резюме, а на должность финансового контролера — 175. Это усложняет процесс трудоустройства и заставляет соискателей искать новые пути для выхода на рынок.

Почему в Пермском крае не хватает врачей?

Эксперты связывают кадровый кризис в медицине с низкой заработной платой, сложными условиями труда и оттоком специалистов в другие регионы или частные клиники. В то же время вакансии юристов и финансистов остаются востребованными, но конкуренция в этих сферах значительно выше.

Что в итоге?

Врачам и дворникам в Пермском крае устроиться на работу проще, чем юристам и финансистам. Однако нехватка специалистов в этих сферах может привести к серьезным последствиям для системы здравоохранения и коммунальных служб.

Уточнения

Врач - специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека. Квалификация врача предусматривает обязательное наличие высшего медицинского образования и дополнительной профессиональной подготовки при наличии узкой специализации.



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