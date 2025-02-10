Рынок кофе в России на грани стагнации: как это отразится на ценах?

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продажи кофе в магазинах России снижаются, поскольку покупатели все чаще выбирают готовые напитки вне дома. Это может привести к стагнации рынка, несмотря на общий рост товарооборота на 10,3%. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Почему падает спрос на кофе в магазинах?

По данным холдинга "Ромир", за прошедший год наблюдается сокращение числа покупателей фасованного кофе. Одной из главных причин эксперты называют популярность готовых напитков в кафе, а также запасы, которые потребители сделали ранее.

При этом рынок продолжает расти в денежном выражении, но в натуральном выражении (тонны и единицы продукции) рост замедляется. Люди стали чаще выбирать небольшие упаковки, что подтверждают данные о 9% росте продаж в штуках при увеличении объемов всего на 2%.

Какие бренды лидируют?

Исследование показало, что расстановка сил на кофейном рынке изменилась. Бренд Monarch обошел Nescafe в денежном выражении, а в продажах по количеству упаковок лидером стал MacCoffee. Тем не менее, если считать объемы в килограммах, Nescafe все еще остается на первом месте.

Среди марок, которые набирают популярность, эксперты отметили Maxim, Suare, Lavazza и собственный бренд сети "Магнит". Этот тренд связывают с расширением ассортимента и доступностью товаров.

Как HoReCa влияет на продажи кофе?

Еще одна тенденция — влияние сегмента HoReCa (кафе, рестораны, гостиницы). По данным исследования, те, кто хотя бы раз в год покупает кофе в заведениях, приобретают его в магазинах на 53% чаще.

Что в итоге?

Кофейный рынок в России продолжает развиваться, но снижение частоты покупок и смещение интереса к готовым напиткам могут привести к его стагнации. Лидеры рынка меняются, а потребительские привычки трансформируются — магазины и бренды ищут новые стратегии, чтобы сохранить долю рынка.

Уточнения

Стагна́ция (лат stagnatio - неподвижность, от stagnum - стоячая вода) — состояние экономики, характеризующееся застоем производства и торговли на протяжении длительного периода времени. Стагнация сопровождается увеличением численности безработных, снижением заработной платы и уровня жизни населения.



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