Оплачиваете детский сад? Получите компенсацию от государства

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Родители, отправляющие детей в детские сады, могут получить компенсацию части затрат на их оплату. В большинстве регионов она составляет от 20% до 70% и зависит от количества детей в семье. Об этом пишет портал Объясняем. рф.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети

Кто может получить компенсацию?

Каждый регион устанавливает свои правила выплат, определяя их размер и условия получения. Минимальные суммы составляют:

20% от родительской платы за первого ребенка,

50% — за второго,

70% — за третьего и последующих.

Компенсация может предоставляться как за государственные детские сады, так и за частные, но только в некоторых регионах, например, в Москве и Ханты-Мансийском АО.

Как подать заявление?

Родитель или законный представитель ребенка может оформить компенсацию через:

Госуслуги — достаточно написать в чате с роботом Максом "Компенсация за детский сад" и выбрать опцию "Получить компенсацию";

местные порталы госуслуг;

отдел образования в своем регионе;

МФЦ — лично или через почту.

Как проходит выплата?

Деньги перечисляют на указанный в заявлении счет ежемесячно. Сроки выплат зависят от региона, но в среднем деньги поступают в течение нескольких недель после одобрения заявки.

Кому компенсация не положена?

Если оплата детского сада осуществляется за счет материнского капитала, компенсацию получить нельзя.

Оформление компенсации за оплату детского сада — простой способ снизить финансовую нагрузку на семью. Родители могут вернуть значительную часть расходов, но перед подачей заявки важно уточнить условия в своем регионе.

Уточнения

Детский сад - учреждение для временного пребывания детей дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений. Детские сады как тип учреждений существуют в большинстве стран и являются обычно первым звеном в системе народного образования (не считая образования, полученного от родителей).





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