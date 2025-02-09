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Оплачиваете детский сад? Получите компенсацию от государства

1:50
Экономика

Родители, отправляющие детей в детские сады, могут получить компенсацию части затрат на их оплату. В большинстве регионов она составляет от 20% до 70% и зависит от количества детей в семье. Об этом пишет портал Объясняем. рф.

Дети
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети

Кто может получить компенсацию?

Каждый регион устанавливает свои правила выплат, определяя их размер и условия получения. Минимальные суммы составляют:

  • 20% от родительской платы за первого ребенка,
  • 50% — за второго,
  • 70% — за третьего и последующих.

Компенсация может предоставляться как за государственные детские сады, так и за частные, но только в некоторых регионах, например, в Москве и Ханты-Мансийском АО.

Как подать заявление?

Родитель или законный представитель ребенка может оформить компенсацию через:

  • Госуслуги — достаточно написать в чате с роботом Максом "Компенсация за детский сад" и выбрать опцию "Получить компенсацию";
  • местные порталы госуслуг;
  • отдел образования в своем регионе;
  • МФЦ — лично или через почту.

Как проходит выплата?

Деньги перечисляют на указанный в заявлении счет ежемесячно. Сроки выплат зависят от региона, но в среднем деньги поступают в течение нескольких недель после одобрения заявки.

Кому компенсация не положена?

Если оплата детского сада осуществляется за счет материнского капитала, компенсацию получить нельзя.

Оформление компенсации за оплату детского сада — простой способ снизить финансовую нагрузку на семью. Родители могут вернуть значительную часть расходов, но перед подачей заявки важно уточнить условия в своем регионе.

Уточнения

Детский сад - учреждение для временного пребывания детей дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений. Детские сады как тип учреждений существуют в большинстве стран и являются обычно первым звеном в системе народного образования (не считая образования, полученного от родителей).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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