Оплачиваете детский сад? Получите компенсацию от государства

Родители, отправляющие детей в детские сады, могут получить компенсацию части затрат на их оплату. В большинстве регионов она составляет от 20% до 70% и зависит от количества детей в семье. Об этом пишет портал Объясняем. рф.
Каждый регион устанавливает свои правила выплат, определяя их размер и условия получения. Минимальные суммы составляют:
Компенсация может предоставляться как за государственные детские сады, так и за частные, но только в некоторых регионах, например, в Москве и Ханты-Мансийском АО.
Родитель или законный представитель ребенка может оформить компенсацию через:
Деньги перечисляют на указанный в заявлении счет ежемесячно. Сроки выплат зависят от региона, но в среднем деньги поступают в течение нескольких недель после одобрения заявки.
Если оплата детского сада осуществляется за счет материнского капитала, компенсацию получить нельзя.
Оформление компенсации за оплату детского сада — простой способ снизить финансовую нагрузку на семью. Родители могут вернуть значительную часть расходов, но перед подачей заявки важно уточнить условия в своем регионе.
Детский сад - учреждение для временного пребывания детей дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений. Детские сады как тип учреждений существуют в большинстве стран и являются обычно первым звеном в системе народного образования (не считая образования, полученного от родителей).
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