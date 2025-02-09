Птичий грипп обрушил рынок США: теперь яйца стоят как деликатес

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на яйца в Соединенных Штатах продолжают расти, что вызвано массовыми потерями кур из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает РЕН ТВ. По данным Минсельхоза США, за январь стоимость дюжины увеличилась на 22%, достигнув в пересчете 128 рублей. В некоторых магазинах цены варьируются от 415 до 1200 рублей за 12 яиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Дефицит и ажиотажный спрос

Из-за резкого подорожания многие американцы начали массово скупать яйца, что привело к дефициту в ряде торговых сетей. В Нью-Йорке магазины ввели ограничение — не более трех упаковок в руки. В Чикаго и Пенсильвании торговые сети также вынуждены регулировать продажи.

Птичий грипп уничтожает куриные фермы

Основная причина роста цен — вспышка птичьего гриппа, бушующего в США с 2022 года. В целях профилактики фермеры вынуждены уничтожать миллионы птиц. Только за последние два месяца было ликвидировано 17 миллионов голов.

Яйца стали предметом роскоши

В социальных сетях американцы шутят, что теперь яйца — символ финансового благополучия. Появляются мемы, высмеивающие людей, покупающих по несколько упаковок сразу. В то же время в Пенсильвании произошло необычное преступление — неизвестные украли грузовик, перевозивший яйца на сумму 40 000 долларов.

Что в итоге?

Эксперты считают, что кризис временный, и по мере восстановления фермерских хозяйств цены могут снизиться. Однако пока ситуация остается нестабильной, а стоимость яиц продолжает оставаться на рекордных отметках.

Уточнения

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. Антигенная вариабельность вируса гриппа птиц и наличие высоковирулентных штаммов позволяют отнести его к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб.



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