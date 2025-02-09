Выпекается 10 тысяч калиток в день: как Олония удивляет жителей Карелии

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

10 и 11 февраля во всех магазинах сети "Олония" пройдет дегустация калиток собственного производства с начинками из картофеля и пшена. В эти дни на калитки будет действовать скидка 15%.

Фото: Олония is licensed under Free More info Выпечка

В настоящее время розничная сеть "Олония" включает 150 магазинов, расположенных в Карелии и Ленинградской области.

В пекарнях "Олонии" ежедневно выпекается около 10 тыс. калиток, используются только натуральные ингредиенты без ароматизаторов и пальмового масла. Хлеб и выпечка поступают в магазины дважды в день, что позволяет жителям Карелии приобретать свежие продукты даже после рабочего дня.

Собственное производство помогает "Олонии" контролировать качество на всех этапах, реагируя на отзывы покупателей. Из-за отсутствия добавок вся продукция имеет короткий срок хранения и употребляется свежей, сообщает gubdaily.

Уточнения

Кали́тки — небольшие открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками, наливками, намазками или припёками. Традиционное блюдо карельской, вепсской и северорусской кухни (Республика Карелия, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Мурманская области).



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