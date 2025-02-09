Турция достигла нового рекорда в потреблении газа

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Турции зафиксирован рекордный объем потребления природного газа за сутки.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

7 февраля текущего года потребление газа достигло 300 миллионов кубических метров, что превышает предыдущий рекорд в 288 миллионов кубометров, установленный 19 января 2022 года.

Российская Федерация играет важную роль в поставках природного газа в Турцию, что обеспечивает надежное энергоснабжение для потребителей. Достижение нового рекорда подчеркивает растущие потребности турецкой экономики в энергоресурсах и эффективность системы газоснабжения в стране, передает Прайм.

Также министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что стране удалось справиться с самым тяжелым периодом экономического кризиса.

Он отметил, что благодаря государственным мерам инфляция снизилась, а дефицит бюджета сократился. Кроме того, министр подчеркнул, что Турция создала достаточную финансовую подушку безопасности. Однако он также признал, что перед государством остаются экономические проблемы, среди которых — масштабный теневой сектор бизнеса. Власти намерены активно бороться с этой проблемой

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточным давлением.





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