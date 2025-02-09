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Энергетический скачок: импорт российской электроэнергии в Грузии вырос в 13,7 раз

1:09
Экономика

По данным грузинской статистической службы, в 2024 году Грузия импортировала электроэнергию из России на сумму 12,3 миллиона долларов, что является увеличением в 13,7 раз по сравнению с 2023 годом. 

электроэнергия
Фото: freepik.com by montypeter is licensed under Free More info
электроэнергия

На втором месте среди экспортеров электроэнергии для Грузии оказался Азербайджан с объемом закупок на 10,97 миллиона долларов. Турция заняла третье место с 80,04 тысячи долларов, а Армения — четвертое с 39,51 тысячи долларов. В целом, в прошлом году Грузия приобрела более 1,2 миллиона кВт·ч электроэнергии на общую сумму 23,4 миллиона долларов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что россияне стали более активно тратить на фастфуд из-за ускорившегося ритма жизни и стремления сэкономить, так как самостоятельное приготовление еды в домашних условиях потребует больших затрат. 

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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