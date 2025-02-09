В Аргентине канал Саранди окрашивается во все цвета радуги вблизи кожевенной фабрики

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вода в канале Саранди в Буэнос-Айресе (Аргентина) окрасилась в ярко-красный цвет, что вызвало беспокойство местных жителей.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info канал

Предполагается, что произошла утечка красителя с находящейся вблизи кожевенной фабрики. Этот инцидент, произошедший в муниципалитете Авельянеда, стал очередным случаем промышленного загрязнения в данном районе, на которое жители постоянно жалуются, сообщает The Guardian.

Местная газета La Verdad сообщила, что от воды исходил "тошнотворный" запах, и местные жители подозревают, что в этом виновата близлежащая кожевенная фабрика. Одна из жительниц описала воду как "кровавый поток" и отметила, что это не первый случай загрязнения, когда вода меняла цвет на голубоватый, зеленоватый и даже пурпурный, с маслянистой пленкой на поверхности.

Региональное управление по охране окружающей среды начало расследование утечки и направило передвижную лабораторию для сбора пробы воды. Специалисты планируют провести химический анализ, чтобы выяснить, какое вещество вызвало изменение цвета реки.

Уточнения

Канал — искусственное русло для воды.





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