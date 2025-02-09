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Частные перелёты: состоятельные пассажиры принимают разумное решение, выбирая роскошь

1:15
Экономика

Кенн Риччи, председатель правления компании Flexjet, второго по величине оператора частных рейсов в США, объясняет, почему состоятельные люди предпочитают частные перелеты, даже если они могут воспользоваться первоклассным обслуживанием за меньшую цену.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

В прошлом Риччи пилотировал и фигурировал в президентской кампании Билла Клинтона.

Он считает, что ключевым фактором, из-за которого клиенты готовы платить большие суммы, является время. Частные рейсы обеспечивают не только роскошь и удобство (к примеру, перелет в Лондон — 80 000 долларов), но и душевное спокойствие, освобождая пассажиров от стресса, связанного с очередями и задержками в аэропортах, сообщает CNBC.

Риччи подчеркивает, что когда возникает проблема, такая как поломка самолета или плохая погода, его команда берет на себя ответственность за решение этих проблем, предоставляя альтернативные варианты. Для клиентов это означает, что они освобождены от лишних хлопот и могут сосредоточиться на своих делах.

Однако Риччи всегда советует клиентам искать разумный подход к расходам и не тратить значительную часть средств на частные перелеты.

Уточнения

Ро́скошь (Luxus, luxe, luxury) — внешнее проявление великолепия.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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