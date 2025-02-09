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Экономия или удобство? Почему россияне тратят больше на фастфуд

Экономика

Согласно данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", в 2024 году средний чек в заведениях быстрого питания составил 603 рубля, что на 10% больше по сравнению с 2023 годом.

Фастфуд
Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фастфуд

В Москве средние траты на фастфуд оказались выше, составив 649 рублей, в то время как в 2023 году этот показатель не превышал 584 рублей. Эксперты предположили, что россияне стали более активно тратить на фастфуд из-за ускорившегося ритма жизни и стремления сэкономить, так как самостоятельное приготовление еды в домашних условиях потребует затрат. Кроме того, на увеличение среднего чека могло повлиять развитие служб доставки, сообщает РБК.

Маркетолог Елизавета Волошанина ранее рекомендовала россиянам, чтобы сэкономить, составлять списки покупок и сравнивать цены на продукты в магазинах, что поможет справиться с лишними тратами.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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