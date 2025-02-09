Цены ниже рыночных — в Северной Осетии запустят производство облицовочных изделий из горных пород

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Северной Осетии планируется наладить производство строительных и облицовочных изделий с использованием аналогов горных пород.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Экскаватор

Информация указана в паспорте инвестпроекта, размещенном на сайте Минэкономики республики, сообщает ТАСС.

Производственный процесс будет включать переработку отходов горно-обогатительных фабрик, которые затем будут кристаллизоваться при различных температурных режимах для получения аналогов таких горных пород, как гранит, базальт и диабаз.

Основной целью проекта является создание высокодекоративных облицовочных изделий по ценам ниже рыночных, а также ликвидация техногенных месторождений и минимизация их вредного влияния на окружающую среду.

В рамках проекта планируется выпуск облицовочных плит для внутренних и наружных отделочных работ. Общая стоимость проекта составит 300 миллионов рублей, и его реализация запланирована до 2028 года.

Уточнения

Экскава́тор (от лат. excavo — «долблю, вынимаю») — тип землеройных машин, оснащённых ковшом, для механизации земляных работ.



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