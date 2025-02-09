Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители
Где в России самые дешёвые свидания: рейтинг городов ко Дню всех влюблённых
Приседания — пустая трата времени! Вот упражнения, которые изменят ваши ягодицы
Американцы заплатят больше за авто, новые пошлины угрожают рынку
Не спешите менять ванну – её можно обновить за один день
Оккупация и ритуалы — что в себе таит затопленная испанская пещера
Трамп делает Китай сильнее. Asia Times рассказало о позитивном влиянии
Ошибка во время сна, которая может привести к растяжению мышц
Советские батареи не спешите выбрасывать — вот что с ними можно сделать

У вас есть старый iPhone? Он может стать вашей золотой жилой

1:20
Экономика

Если вы обладатель старой версии iPhone, есть шанс стать миллионером.

iPhone
Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
iPhone

Многие люди порой не осознают истинную ценность старой электроники, которая обычно лежит без дела. Коллекционеры в поисках редких версий старой электроники, на которую цена со временем может только вырасти.

Согласно информации чешского издания fonetech, продажа первого нераспечатанного iPhone на аукционе LCG Auctions состоялась за более чем 4,5 миллиона долларов.

Продавался оригинальный iPhone с 8 ГБ памяти, который в 2007 году стоил 599 долларов. Этот айфон никогда не использовался и оставался в заводской упаковке. По словам владелицы Карен Грин, девайс "не нашел общего языка" с оператором Verizon (США). Однако спустя годы Грин успешно продала свой нераспечатанный iPhone.

LCG Auctions и eBay регулярно предлагают в продаже старые телефоны, цена зависит от состояния девайса и модели. Например, первый портативный телефон Motorola был продан менее чем за три миллиона крон (около 12 млн рублей), что значительно превышает его первоначальную цену в 80 тысяч крон.

Уточнения

eBay Inc. (произносится ибэ́й) — американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов (основное поле деятельности) и интернет-магазинов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Авто
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Последние материалы
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне
Странная кабельная война развернулась на Балтике. Никто от неё не страдает
Волейбол имеет большую значимость в мировом спорте
Срочно нужно зарегистрировать недвижимость? Вот три способа решения
Российские туристы столкнулись с проблемами в Турции: банковские карты не работают
Киркорова облили грязью, но он не держит зла — адвокат объяснил его позицию
Избавьтесь от боли в спине с помощью одного простого упражнения
Необычный секрет: лук может стать спасением для ваших волос
Собаки и еда: правда ли, что они не чувствуют насыщения
Когда-то мама готовила так же: говядина с картофелем и грибами по старинному рецепту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.