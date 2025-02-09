У вас есть старый iPhone? Он может стать вашей золотой жилой

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если вы обладатель старой версии iPhone, есть шанс стать миллионером.

Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ iPhone

Многие люди порой не осознают истинную ценность старой электроники, которая обычно лежит без дела. Коллекционеры в поисках редких версий старой электроники, на которую цена со временем может только вырасти.

Согласно информации чешского издания fonetech, продажа первого нераспечатанного iPhone на аукционе LCG Auctions состоялась за более чем 4,5 миллиона долларов.

Продавался оригинальный iPhone с 8 ГБ памяти, который в 2007 году стоил 599 долларов. Этот айфон никогда не использовался и оставался в заводской упаковке. По словам владелицы Карен Грин, девайс "не нашел общего языка" с оператором Verizon (США). Однако спустя годы Грин успешно продала свой нераспечатанный iPhone.

LCG Auctions и eBay регулярно предлагают в продаже старые телефоны, цена зависит от состояния девайса и модели. Например, первый портативный телефон Motorola был продан менее чем за три миллиона крон (около 12 млн рублей), что значительно превышает его первоначальную цену в 80 тысяч крон.

Уточнения

eBay Inc. (произносится ибэ́й) — американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов (основное поле деятельности) и интернет-магазинов.



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