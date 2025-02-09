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Россияне массово избавляются от евро: продажи валюты выросли в два раза

1:54
Экономика

Россияне в январе 2025 года в два раза чаще продавали наличные евро, чем приобретали, тогда как с долларами ситуация была более сбалансированной, говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

Евро
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евро

Интерес к доллару остается выше, чем к евро

По статистике, россияне в два раза чаще конвертировали доллары, чем европейскую валюту. При этом средняя сумма обменной операции с долларом составила $387, а с евро — €401.

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко объяснил текущие тенденции укреплением рубля и жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка.

"На стороне рубля продолжает оставаться увеличение профицита платежного баланса и сохранение жесткой денежно-кредитной политики Банком России. В условиях снижения спроса на валюту со стороны импортеров в первые месяцы года ждем динамику рубля около текущих уровней с некоторым укреплением в моменты налоговых периодов. Комментарии Банка России после декабрьского решения оставить ставку неизменной указывают на то, что внимание регулятора сместилось от политики управления ставкой к мерам макропруденциального характера", — заявил Тимошенко.

Исследование охватило наличные и безналичные операции

Специалисты банка проанализировали объемы, средние чеки и количество операций по обмену валюты как в наличной, так и в безналичной форме за январь 2025 года и декабрь 2024 года, сообщает ТАСС. Данные подтверждают снижение спроса на евро среди россиян и сохраняющийся интерес к доллару.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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