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Российские туристы столкнулись с проблемами в Турции: банковские карты не работают

0:53
Экономика

Российские туристы, отдыхающие в Турции, продолжают сталкиваться с трудностями из-за блокировки российских банковских карт. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик в интервью РИА "Новости".

Туризм в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туризм в Турции

По его словам, проблемы в первую очередь касаются самостоятельных путешественников, поскольку организованные туристы оплачивают свои турпакеты в России в рублях заранее. Однако на месте россиянам приходится рассчитываться только наличными, что может вызвать неудобства.

Дипломат отметил, что ситуация с платёжными системами в Турции остаётся нестабильной, поэтому перед поездкой важно уточнять актуальную информацию у туроператоров.

Несмотря на санкции и возникающие проблемы, местные компании прилагают усилия, чтобы сохранить комфортные условия для туристов из России.

Уточнения

Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке.

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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