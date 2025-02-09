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Автоматическая индексация пенсий: что изменится для пенсионеров уже в феврале?

0:51
Экономика

В феврале 2025 года граждане России получат проиндексированные пенсии, при этом процедура будет автоматической.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Как пояснил глава комитета Госдумы по социальной политике  Ярослав Нилов, пенсионеры не должны подавать заявления или обращаться в органы для получения повышенных выплат. Всё будет сделано автоматически с помощью пенсионного фонда.

Кроме того, будет проведена доиндексация пенсий за январь, чтобы компенсировать инфляцию, которая составила 9,5%, пишет РИА "Новости".

Ранее к этому призывал президент РФ Владимир Путин. Несмотря на индексацию, в 2025–2026 годах пенсии могут оставаться ниже прожиточного минимума, согласно бюджетным планам страны.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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