Автоматическая индексация пенсий: что изменится для пенсионеров уже в феврале?

В феврале 2025 года граждане России получат проиндексированные пенсии, при этом процедура будет автоматической.
Как пояснил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, пенсионеры не должны подавать заявления или обращаться в органы для получения повышенных выплат. Всё будет сделано автоматически с помощью пенсионного фонда.
Кроме того, будет проведена доиндексация пенсий за январь, чтобы компенсировать инфляцию, которая составила 9,5%, пишет РИА "Новости".
Ранее к этому призывал президент РФ Владимир Путин. Несмотря на индексацию, в 2025–2026 годах пенсии могут оставаться ниже прожиточного минимума, согласно бюджетным планам страны.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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