Автоматическая индексация пенсий: что изменится для пенсионеров уже в феврале?

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале 2025 года граждане России получат проиндексированные пенсии, при этом процедура будет автоматической.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Как пояснил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, пенсионеры не должны подавать заявления или обращаться в органы для получения повышенных выплат. Всё будет сделано автоматически с помощью пенсионного фонда.

Кроме того, будет проведена доиндексация пенсий за январь, чтобы компенсировать инфляцию, которая составила 9,5%, пишет РИА "Новости".

Ранее к этому призывал президент РФ Владимир Путин. Несмотря на индексацию, в 2025–2026 годах пенсии могут оставаться ниже прожиточного минимума, согласно бюджетным планам страны.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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