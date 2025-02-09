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Кризис в Приднестровье: как нехватка газа угрожает стабильности республики

1:13
Экономика

В Приднестровье ожидается гуманитарная катастрофа, если реальный сектор экономики не вернется к нормальным условиям работы, как заявили в МИДе республики.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

В Тирасполе отметили, что даже после временного возобновления поставок газа экономика продолжает страдать: промышленность не функционирует, тысячи сотрудников предприятий находятся в простое, и бюджетный дефицит растет, сообщают "Известия"

В настоящее время газ подается в ограниченных объемах только до 10 февраля, и власти ведут переговоры с Москвой и венгерской компанией о долгосрочном контракте на поставки топлива.

Эксперты подчеркивают, что разрешение кризиса затрудняется не только экономическими, но и политическими факторами. Газ поступает лишь для населения и социальных учреждений, а также для выработки электроэнергии для этих же категорий.

Из-за кризиса товарооборот в январе упал на 43%, в том числе экспорт сократился на 60%, что также отразилось на сборах от таможенных платежей. В связи с этими проблемами власти Приднестровья решили продлить режим чрезвычайного положения.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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