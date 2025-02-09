Минимум заботы — максимум последствий: как новые правила изменят подход к владению участками в России

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 марта в России вступят в силу новые правила освоения земельных участков, находящихся в населенных пунктах или предназначенных для садоводства.

Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ребёнок в огороде

Как рассказал старший партнер юридической фирмы "Ляпунов Терехин и партнеры" Филипп Терехин, собственникам будет дано три года для освоения купленного или уже имеющегося участка. Это значит, что нужно начать строительство или высадить какие-либо культуры. В противном случае власти смогут оштрафовать владельца, а затем изъять землю.

Юрист отметил, что чтобы избежать проблем с контролирующими органами, необходимо поддерживать участок в порядке, избавляться от мусора и использовать его в соответствии с целевым назначением. Главная цель этих изменений — побудить собственников заботиться о своей земле, так как заброшенные участки портят внешний вид и являются неэффективным использованием земельных ресурсов.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .





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