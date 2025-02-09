Каким будет решение Банка России по ключевой ставке: прогнозы экспертов

На предстоящем заседании Совета директоров Банка России, которое состоится 14 февраля, ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 21% годовых.
Такой прогноз представили эксперты ТАСС, отметив, что хотя рассматривается вероятность повышения ставки на 1-2 процентных пункта, данный сценарий считается маловероятным.
В декабре 2024 года Банк России уже удивил рынок, решив оставить ставку на уровне 21%, несмотря на ожидания повышения до 23-25%.
Экономисты считают, что в текущих условиях сохранение ставки на прежнем уровне будет логичным шагом для стабилизации ситуации на финансовых рынках и борьбы с инфляцией.
Ключевая ставка Банка России (англ
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