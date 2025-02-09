Каким будет решение Банка России по ключевой ставке: прогнозы экспертов

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

На предстоящем заседании Совета директоров Банка России, которое состоится 14 февраля, ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 21% годовых.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

Такой прогноз представили эксперты ТАСС, отметив, что хотя рассматривается вероятность повышения ставки на 1-2 процентных пункта, данный сценарий считается маловероятным.

В декабре 2024 года Банк России уже удивил рынок, решив оставить ставку на уровне 21%, несмотря на ожидания повышения до 23-25%.

Экономисты считают, что в текущих условиях сохранение ставки на прежнем уровне будет логичным шагом для стабилизации ситуации на финансовых рынках и борьбы с инфляцией.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



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